Старый российский седан стал французским электромобилем

Французская компания MPM Motors показала фото и видео своего эксклюзивного электромобиля. Он построен на базе единственной модели компании, бензинового седана Erelis, который начинал жизнь как российский Tagaz Aquila.

Французский электрокар оснащен 136-сильным электродвигателем, смонтированным на передней оси, и батарей емкостью 42 кВтч. По заявлению производителя, машина может преодолеть без дозарядки более 300 километров.

Электромобиль MPM Motors MPM Motors

Внешне Erelis выглядит необычно. К дополнению к уже существующему спортивному стилю (который перекочевал от топливной модели) автомобиль получил подковообразную золотистую "решетку радиатора" и раскосые фары со светодиодами.

Обычный MPM Erelis mpm-motors.com

Обычный MPM Erelis mpm-motors.com

Пока MPM Motors изготовила один экземпляр электрокара, и недавно она протестировала его на полигоне под Парижем. Позднее разработчики хотят наладить серийное производства модели.

Для справок, компания MPM Motors была основана в 2015 году братьями Олегом и Игорем Парамоновыми. Во Франции они вернули к жизни седан Tagaz Aquila, который ушел в небытие после банкротства российского завода ТагАЗ. Сначала машину выпускали под именем MPM PS 160, а позднее её переименовали в Erelis. На первых порах автомобиль оснащался 1,6-литровым двигателем Mitsubishi 4G18S мощностью 100 л.с., а со временем его заменили на 1,2-литровый трехцилиндровый турбомотор PSA EB2ADTS мощностью 136 л.с.

Кстати, как недавно писал OBOZREVATEL, в Киеве на днях засветился один из немногочисленных MPM PS 160.