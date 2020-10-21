Старый Renault Logan заставили ехать на водороде

Группа индийских инженеров представила первый в стране экспериментальный водородный автомобиль. Его основой послужил хорошо известный бюджетный седан Renault Logan первого поколения (в Индии он продается под именем Mahindra Verito).

Как сообщает Marathimaarg, новую начинку для "Логана" разработали сотрудники Совета по науке и промышленным исследованиям Индии в сотрудничестве с корпорацией KPIT, которая располагается в Пуне. При разработке силовой установки не обошлось без новшеств – в частности, топливные элементы выполнили по типу протонообменных мембран-электродов, кроме того, использовались суперлёгкие металлические биполярные пластины и особое программное обеспечение.

Мощность силовой установки составляет 10 кВт (13,6 л.с.), питание она получает от электричества, которое генерируется водородом, хранящемся в 1,75-килограммовом баке под давлением 350 бар. На одной заправке машина проезжает 250 км, а вот динамика очень скромная – максимальная скорость составляет 60-65 км/ч. Для сравнения, бензиновый "Логан" ускоряется до 144 км/ч, дизельный – до 151 км/ч.

Тем не менее, у водородной машины есть ряд преимуществ, причем как перед топливными, так и электрическими авто: она не вредит окружающей среди, поскольку не выделает углекислый газ, и заправляется всего за несколько минут.

Серийно выпускать водородный Renault Logan не планируют – его построили исключительно в научно-исследовательских целях.

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