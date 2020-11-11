Старый "Москвич" стал самым продаваемым авто в двух областях Украины

Виталий Сазонов Новости 16:00, 11.11.2020 Обновлено: 16:17, 11.11.2020

АЗЛК-2141 "Москвич" стал самым популярными автомобилем в Запорожской и Николаевской областях по итогам продаж в прошлом месяце. Именно этот автомобиль чаще всего выбирали на вторичке в этих двух регионах.

Об этом свидетельствует статистика Auto.Ria. Отмечается, что ранее самым популярным автомобилем в Николаевской области на вторичном рынке был Lexus RX, однако теперь местные жители переключили внимание на "Москвичи". А вот какое авто до АЗЛК пользовалось спросом в Запорожской области, не уточняется.

Москвич-2141
drive2.com

Что же касается других автомобилей, лидирующих в регионах, статистика выглядит следующим образом:

  • Dacia Logan – лидер в Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Харьковской, Волынской, Полтавской областях.

  • Subaru Forester – лидер в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой областях.

  • Dacia Sandero – лидер в Тернопольской, Львовской, Сумской, Ровенской, Кировоградской областях.

  • Jeep Grand Cherokee – лидер в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Всего в Украине за прошлый месяц было продано 80 903 подержанных авто, а за прошедшие 10 месяцев текущего года – 642 140 машин с пробегом.

Отметим, что Москвич-2141 выпускался с 1986 по 1997 годы. Сейчас на вторичном рынке за него просят от 450 до 1800 долларов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на продажу выставили 15-летний Mercedes C-Class с пробегом 1 млн км. Дизельный седан оценили в 2 500 евро.

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