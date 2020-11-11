Старый 'Москвич' стал самым продаваемым авто в двух областях Украины

АЗЛК-2141 "Москвич" стал самым популярными автомобилем в Запорожской и Николаевской областях по итогам продаж в прошлом месяце. Именно этот автомобиль чаще всего выбирали на вторичке в этих двух регионах.

Об этом свидетельствует статистика Auto.Ria. Отмечается, что ранее самым популярным автомобилем в Николаевской области на вторичном рынке был Lexus RX, однако теперь местные жители переключили внимание на "Москвичи". А вот какое авто до АЗЛК пользовалось спросом в Запорожской области, не уточняется.

Что же касается других автомобилей, лидирующих в регионах, статистика выглядит следующим образом:

Dacia Logan – лидер в Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Харьковской, Волынской, Полтавской областях.

Subaru Forester – лидер в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой областях.

Dacia Sandero – лидер в Тернопольской, Львовской, Сумской, Ровенской, Кировоградской областях.

Jeep Grand Cherokee – лидер в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Всего в Украине за прошлый месяц было продано 80 903 подержанных авто, а за прошедшие 10 месяцев текущего года – 642 140 машин с пробегом.

Отметим, что Москвич-2141 выпускался с 1986 по 1997 годы. Сейчас на вторичном рынке за него просят от 450 до 1800 долларов.

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