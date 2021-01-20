Старый 'Москвич' продают в Италии по цене нового авто

Советский "Москвич-2137" с минимальным пробегом выставили на продажу в Италии – на его одометре всего 78 км.

На портале Autoscout24 появилось объявление о продаже универсала "Москвич-2137" 1978 года выпуска. Автомобиль много лет находится в Италии и за это время успел сменить четырех владельцев.

По информации последнего владельца, машину он приобрел в 2018 году. На автомобиле отсутствовал ряд деталей, например, антена и "дворники". Поэтому пришлось искать оригинальные запчасти в среде фанов "Москвича".

Предположительно автомобиль был экспортирован местным дилером в конце 70-х. После нескольких лет безуспешных попыток, автомобиль был продан, но на учет его по неизвестным причинам ни разу не поставили. По всей видимости, изначально на авто были утеряны документы. Этим можно объяснить отсутствие регистрации и заводской пробег 78 км на одометре. Стоит отметить, что в объявлении продавец ошибочно вместо пробега указал объем двигателя в см3 – 1500.

Простоявший все эти годы в гаражах "Москвич-2137" находится в хорошем состоянии, хотя время уже начала брать свое. На кузове местами появились следы коррозии, есть проблемы с тормозами и топливным насосом.

Нынешний владелец решил избавиться от машины, за которую, по его словам, ранее заплатил 5000 евро. Причем, он намерен неплохо заработать на перепродаже. В объявлении он указал фантастическую сумму в 16 500 евро. За эти деньги в Европе можно приобрести новый хэтчбек FIAT Tipo.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Великобритании продают "Волгу" за 40 тысяч фунтов и "Ниву" с мотором от FIAT.