Старый Land Cruiser: сколько просят за внедорожник 1982 года

Старый внедорожник Toyota Land Cruiser FJ40 выставили на продажу в отличном состоянии. Этот б/у автомобиль был произведен в 1982 году, то есть ему почти исполнилось 40 лет.
Такой внедорожник Тойота Ленд Крузер оснащен дизельным двигателем объемом 3 л мощностью 95 л.с. Пробег составляет 82 000 км. Что-то подсказывает, что в действительности цифра окажется как минимум в два раза больше.
Яркий Toyota Land Cruiser FJ40 позволит выделиться в потоке, хотя ездить по городу на таком авто непросто
drom.ru
Но выглядит конкретный экземпляр Toyota FJ40 просто отлично. Разумеется, здесь применена полноприводная трансмиссия, а на бездорожье эта модель неоднократно доказывала свои способности.
Продается Тойота Ленд Крузер 1982 года. Дорого и необычно
drom.ru
Продают автомобиль в России. Просят 2,3 миллиона рублей. Или 790 тыс. гривен (28 000 долларов). Стоимость сравнима с Toyota Camry, хотя эти машины создавались для совершенно разных целей.
Салон Toyota Land Cruiser наверняка подвергали модификации
drom.ru
В таком ярком зеленом цвете, который, кстати, не является оригинальным (наверняка это часть послепродажного стайлинга), этот Land Cruiser напоминает новый Suzuki Jimny.
Suzuki Jimny также очень талантлив на бездорожье. И такой же зеленый!
globalsuzuki.com
Напомним, OBOZREVATEL сообщал о выставленном на продажу б/у Запорожце в идеальном состоянии, за который просят довольно серьезную сумму.
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