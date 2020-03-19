Старый Land Cruiser: сколько просят за внедорожник 1982 года

Старый внедорожник Toyota Land Cruiser FJ40 выставили на продажу в отличном состоянии. Этот б/у автомобиль был произведен в 1982 году, то есть ему почти исполнилось 40 лет.

Такой внедорожник Тойота Ленд Крузер оснащен дизельным двигателем объемом 3 л мощностью 95 л.с. Пробег составляет 82 000 км. Что-то подсказывает, что в действительности цифра окажется как минимум в два раза больше.

Яркий Toyota Land Cruiser FJ40 позволит выделиться в потоке, хотя ездить по городу на таком авто непросто drom.ru

Но выглядит конкретный экземпляр Toyota FJ40 просто отлично. Разумеется, здесь применена полноприводная трансмиссия, а на бездорожье эта модель неоднократно доказывала свои способности.

Продается Тойота Ленд Крузер 1982 года. Дорого и необычно drom.ru

Продают автомобиль в России. Просят 2,3 миллиона рублей. Или 790 тыс. гривен (28 000 долларов). Стоимость сравнима с Toyota Camry, хотя эти машины создавались для совершенно разных целей.

Салон Toyota Land Cruiser наверняка подвергали модификации drom.ru

В таком ярком зеленом цвете, который, кстати, не является оригинальным (наверняка это часть послепродажного стайлинга), этот Land Cruiser напоминает новый Suzuki Jimny.

Suzuki Jimny также очень талантлив на бездорожье. И такой же зеленый! globalsuzuki.com

Напомним, OBOZREVATEL сообщал о выставленном на продажу б/у Запорожце в идеальном состоянии, за который просят довольно серьезную сумму.

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