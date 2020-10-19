32-летний Land Cruiser с пробегом 600 000 км оценили дороже новой Camry

В Испании продают старый Toyota Land Cruiser за довольно немалые деньги. Машина 1988 года выпуска имеет пробег свыше 583 тыс. км, при этом просят за нее – 25 900 евро. Столь высокая цена объясняется тем, что это особая, не стандартная версия внедорожника, к тому же, отлично сохранившаяся.

В данном случае речь идет об "экспедиционном" Toyota Land Cruiser Expedition и в кузове HJ61 (обновленная версия поколения HJ60, которое выпускалось в 1980-1990-х годах). Этим автомобилем житель Испании владеет с 1996 года, и с тех пор всегда следит за внедорожником и относится к нему бережно, пишет PitaAuto.

Под капотом внедорожника установлен 4,0-литровый турбодизель мощностью 136 л.с., который не смотря на внушительный пробег, до сих пор работает отлично (впрочем, этот мотор считается одним из самых надежных в истории "Тойоты"). В оснащение машины также входит полный привод со всеми блокируемыми дифференциалами, внедорожные амортизаторы и особые колеса с грязевыми шинами BF Goodrich KO2.

Кузов, салон и ходовая часть пребывают в отличном состоянии. Машина не когда не проходила капремонт, однако недавно перекрашивалась. После кузовных работ на нее нанесли оригинальные "экспедиционные" наклейки Toyota.

Как заявляет продавец, он готов сбросить цену покупателю, который будет готов использовать "Крузер" и дальше по назначению. А именно, путешествовать на нем по миру (впрочем, конкретные цифры по торгу не называются).

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