Старые рваные кресла от автомобиля выставили на продажу за $90 000

На сайте eBay появился довольно необычный автомобильный лот. На продажу выставили старые сиденья от машины, которые оценили в 90 000 долларов. И это при том, что кресла пребывают в очень плачевном состоянии.

Как пишет The Drive, столь высокая стоимость объясняется эксклюзивностью товара. Все дело в том, что эти сиденья были установлены на одном из пяти передсерийных прототипов самого первого Chevrolet Corvette.На сегодняшний день их возраст составляет 68 лет – "ковши" поставили на масл-кар еще в далеком 1952 году.

Сиденья, которые оценили в $90 000. Фото: eBay

Интересна история и самого автомобиля. После того, как "Корвет" выехал из ворот завода GM, его на протяжении года возили по выставкам. Через какое-то время прототип списали и решили утилизировать, но перед этим – испытать на огнеустойчивость при ДТП. Именно поэтому сиденья плохо сохранились: они рваные и закопченные. Тем не менее, в среди коллекционеров они действительно имеют определенный вес.

Сиденья, которые оценили в $90 000. Фото: eBay

Сиденья, которые оценили в $90 000. Фото: eBay

Сам прототип выглядел так:

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