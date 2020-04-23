Старые Mercedes и BMW столкнули друг о друга. Видео

Mercedes-Benz W140 и BMW E38 – звезды своей эпохи, о которых мечтал каждый потенциальный автомобилист. Модели, которые соревновались на рынке, сегодня решили проверить необычным способом.

Блогеры организовали настоящий краш-тест, чтобы столкнуть два автомобиля лицом к лицу в прямом смысле слова. Для этого из салона каждой машины демонтировали сиденья, вместо которых установили трубы для запуска с помощью воздушной пушки.

BMW и Mercedes ударили друг о друга скриншот видео

BMW и Mercedes ударили друг о друга скриншот видео

Всех с самого начала волнует вопрос: кто окажется крепче? Старый Mercedes S-class или BMW 7 series? Вы тоже можете делать ставки. А получить ответ можно только одним способом.

BMW и Mercedes ударили друг о друга скриншот видео

BMW и Mercedes ударили друг о друга скриншот видео

Стоит отметить, что недостаток профессионализма в подготовке дает о себе знать. Например, Mercedes после нажатия кнопки начал движение намного резче и быстрее, чем BMW. Наверняка механики что-то не так подсоединили. В итоге одна машина пострадала намного серьезнее, а другой седан получил не так много повреждений.

Напомним, недавно OBOZREVATEL показывал КАМАЗ, который оказался под колесами БелАЗа.

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