В Украине старую Skoda Favorit оценили в $8000: в чем ее секрет

В Украине за немалые деньги продают Skoda Favorit, которой почти три десятка лет. Данный экземпляр стоит как минимум в 4 раза дороже от тех "Фаворитов", которые встречаются в объявлениях.

Как следует из объявления, размещенном на сайте auto.ria, за чешский хетчбек 1992 года выпуска владелец просит 8000 долларов. Находится автомобиль в Ужгороде.

Skoda Favorit за 8000 долларов. Скриншот объявления

Столь высокая цена объясняется тем, что эта Шкода пребывает в состоянии нового авто и предназначена больше для пополнения рядов какой-нибудь коллекции, нежели для ежедневной эксплуатации. Долгие 28 лет машина простаивала в гараже и сейчас ее пробег составляет лишь 7200 км.

Skoda Favorit за 8000 долларов. Фото: auto.ria.com

Skoda Favorit за 8000 долларов. Фото: auto.ria.com

Skoda Favorit за 8000 долларов. Фото: auto.ria.com

Оснащен Favorit 1,3-литровым двигателем мощностью 63 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой "механикой".

Skoda Favorit за 8000 долларов. Фото: auto.ria.com

К слову, эту Шкоду выставили на продажу еще в прошлом месяце, однако тогда не сообщалась ее стоимость (владелец указал, что "цена договорная").

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