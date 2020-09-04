Старую "Копейку" ВАЗ-2101 выставили на продажу в Японии за $20 000

В Японии выставили на продажу старый ВАЗ-2101. За автомобиль просят $20 000, что сравнимо с ценой нового автомобиля.

По информации Top Gir, в Японии есть специализированные магазины по продаже запчастей для Лада и УАЗ. Но происхождение конкретного экземпляра ВАЗ-2101 неизвестно. Автомобиль с левым рулем говорит о том, что изначально машина не предназначалась для японского рынка.

Старая "Копейка" отлично сохранилась. Фото: topgir.com.ua

По словам продавца, автомобиль сохранился в отличном состоянии. Это подтверждают и фото "Копейки". Кузов выглядит хорошо, следов ржавчины не видно. Можно отметить противотуманные фары, которых не было у ВАЗ-2101 в стандартной комплектации.

В Японию автомобиль попал с левым рулем. Фото: topgir.com.ua

Салон также отлично сохранился. Стоит признать, что $20 000 – очень крупная сумма за эту модель даже в хорошем состоянии. Но, как ранее выяснил AвтоОбоз, если бы сегодня ВАЗ-2101 все еще продавался, то новым стоил бы 23-24 тыс. долларов.

Салон выглядит как новый. Фото: topgir.com.ua

Напомним, OBOZREVATEL уже рассказывал о необычном кабриолете ВАЗ.