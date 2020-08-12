Старую Audi оживили через 16 простоя: что из этого получилось

Видеоблогер нашел старую Audi 100, которая произведена в 1983 году. Без движения автомобиль стоял около 16 лет. Состояние плохое, а пробег превышает 273 000 км.

Машина осталась без колес, но эту проблему автор видео решил. Затем установил новый аккумулятор и залил технические жидкости. Интересно, что б/у Ауди 100 так и не удалось завести с первой попытки.

После проверки других компонентов вроде свечей двигатель сумел заработать, но издавал плохие звуки. Тем не менее, автомобиль, который долгое время стоял без дела и медленно умирал под открытым небом, все же удалось оживить довольно простым способом.

OBOZREVATEL недавно показывал заброшенный склад, в котором находятся по меньшей мере 50 классических автомобилей.