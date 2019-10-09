Стартовало производство нового Ford Puma

В Румынии на заводе компании Ford началось производство компактного SUV.

Об этом сообщает портал Carscoops. Напомним, что дебют нового компактного кроссовера Ford Puma состоялся на недавнем автошоу во Франкфурте. Компания Ford инвестировала в расширение производства 200 млн евро, а также трудоустроила дополнительно 1700 новых сотрудников. Таким образом суммарный объем инвестиций в завод в Румынии с 2008 года составил 1,5 млрд евро.

Ford Puma carscoops.com

Компактный кроссовер получил не только привлекательный дизайн, но и современные гибридные технологии. Так называемый "мягкий" гибрид с 48-вольтовой электросистемой включает в себя 3-цилиндровый бензиновый мотор объемом 1 литр и вспомогательный электродвигатель, который обеспечивает дополнительный крутящий момент. Суммарная мощность такой установки в зависимости от модификации будет составлять 125 или 155 л.с.

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Помимо гибридной версии для новинки предусмотрен традиционный ДВС с аналогичным 1-литровым 3-цилиндровым мотором, который развивает мощность 125 л.с., а позже появится дизельная модификация.

Новый Ford Puma стал уже восьмым электрифицированным автомобилем, который в этом году предложила компания Ford европейским покупателям. Ранее в этом году представители компании анонсировали, что каждый новый легковой автомобиль Ford будет иметь электрифицированную версию – "мягкий" гибрид, обычный гибрид, подзаряжаемый (plug-in) гибрид или полностью электрический вариант.

Ford Puma carscoops.com

Ford Puma carscoops.com

Ford Puma carscoops.com

Ford Puma carscoops.com

Помимо Puma EcoBoost Hybrid, список электрифицированных моделей, презентованных компанией Ford в этом году в Европе включает новые кроссоверы Kuga Plug-In Hybrid и Explorer Plug-In Hybrid, универсал Mondeo Hybrid Wagon, а также различные гибридные версии коммерческих моделей Transit Custom, Tourneo Custom и Transit.

По мнению руководителя Ford of Europe Стюарта Роули, Puma ждет большой успех в Европе.

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