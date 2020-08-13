В Украине стартовал новый социальный проект "Вело Skoda"

Будучи официальным представителем бренда Skoda в Украине, компания "Еврокар" активно поддерживает инициативу "Skoda за безопасное движение". В этом году к списку социальных инициатив добавился новый проект – "Вело Skoda", который пройдет в дилерских центрах чешского бренда с 15 августа по 12 сентября.

Новый проект "Вело Skoda" призван привлечь внимание к безопасности велосипедистов. Фото: skoda-auto.ua

История компании Skoda начиналась с производства велосипедов. Не удивительно, что компания очень трепетно относится к велодвижению и активно способствует повышению уровня безопасности движения велосипедистов.

Skoda предлагает большой ассортимент аксессуаров для велосипедистов. Фото: skoda-auto.ua

Кроме того, более 16 лет Skoda является партнером всемирно известной велогонки "Тур де Франс", а также поддерживает также ряд других национальных и международных спортивных соревнований велосипедистов, включая Vuelta a Espana в Испании, "Киевская Сотка" в Украине и др.

Skoda является многолетним партнером велогонки "Тур до Франс". Фото: skoda-auto.ua

Велодвижение сегодня – стиль жизни, сообщество целеустремленных людей, которые следуют здоровому и активному образу жизни. В европейских странах очень популярно передвижение на велосипедах: местные власти создают парковки для велосипедистов, прокладывают многокилометровые велодорожки, а в некоторых городах двухколесный транспорт можно встретить даже чаще, чем автомобиль.

Skoda предлагает широкую гамму моделей велосипедов, в том числе, детских. Фото: skoda-auto.ua

В Украине велосипедное движение с каждым годом становится популярнее и все больше растет необходимость развития инфраструктуры. Компания "Еврокар" поставила перед собой цель содействовать созданию более комфортных и безопасных условий для передвижения на велосипеде в Украине, в рамках проекта "Вело Skoda".

15 августа в 11:00 в солнечной Одессе, в дилерском центре "Автотрейдинг-Одесса", состоится торжественное подписание "Меморандума о безопасности" директором компании "Еврокар" Мариной Яковлевой и представителями местной власти Одессы. Основной целью подписания документа является привлечение муниципальных властей к безопасности велосипедистов и развитии необходимой инфраструктуры.

После торжественной части мероприятия гости смогут принять участие в велосипедном заезде, а также посетить мастер-классы "Быть предсказуемым на дороге – быть в безопасности" и "Крути педали безопасно". Аналогичные мероприятия пройдут также во Львове, Киеве и Харькове.

Мероприятия в рамках проекта "Вело Skoda" пройдут в нескольких городах Украины. Фото: skoda-auto.ua

График мероприятий:

15 августа – Одесса (ДП "Автоцентр Базис Авто" (мастер-классы) и "Автотрейдинг-Одесса" (подписание Меморандума);

29 августа – Львов (ДП "Автотрейдинг – Львов" (подписание Меморандума) и "Галыч- Авто" (мастер-классы);

5 сентября – Киев (ДП "Автоцентр Прага Авто" (мастер-классы) и "1-й Автоцентр SKODA" (подписание Меморандума);

12 сентября – Харьков (ДП "Автотрейдинг-Харьков" (подписание Меморандума) и "Солли- Плюс" (мастер-классы).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, новую модель Skoda назвали в честь велосипедов.