Стартап Automobili Maggiore показал рестомод 308М

Фирма Automobili Maggiore, организованная итальянцем Джанлукой Маджоре в 2019 году, представила свое первое детище – рестомод 308М.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В качестве источника вдохновения Маджоре выбрал одну из популярных моделей Ferrari – 308 GTS/GTB, которая выпускалось с 1975 по 1985 год и разошлось тиражом в 3790 экземпляров с кузовами купе (GTS) и тарга (GTB).

Maggiore 308M automobilimaggiore.com

В основы модели модернизированное шасси оригинальной 308 GTB, а вот кузовные панели изготовили заново из углепластика. Салон также переделали с использованием современных материалов.

Maggiore 308M automobilimaggiore.com

В движение автомобиль приводится бензиновым V8 объемом 3146 см3. Он развивает мощность 300 л.с. при 7000 об/мин, а крутящий момент достигает 300 Нм при 5500 об/мин. Кованые поршни имеют графитовое покрытие и особую форму днища для оптимизации процесса сгорания.

Maggiore 308M automobilimaggiore.com

Также он получил новые клапаны с оптимизированным профилем и спортивные распредвалы, а впрыск топлива теперь регулируется электроникой. В паре с модернизированным мотором работает 5-ступенчатая "механика". Кроме того, автомобиль получил облегченный маховик, спортивное сцепление и выпускную систему из нержавеющей стали.

Maggiore 308M automobilimaggiore.com

Новый обвес из углепластика разработан при участии голландской студии дизайна Стефана Шолтена (Studio Stefan Scholten). Из карбонового волокна выполнено большинство кузовных панелей за исключением стальных дверей, которые по заказу могут заменить на углепластиковые.

Maggiore 308M automobilimaggiore.com

Геометрия подвески оригинального Ferrari 308 была изменена. Для лучшей стабильности на высоких скоростях колею расширили спереди на 50 мм, а сзади – на 100. Подвеска обзавелась регулируемыми амортизаторами и пружинами Koni. Под 17-дюймовыми легкосплавными дисками, повторяющими классический рисунок оригинальных колес Ferrari 308, скрываются четырехпоршневые суппорты Brembo с дисками диаметром 280 мм. Шины Michelin имеют размерность 225/45 спереди и 255/40 – сзади.

Maggiore 308M automobilimaggiore.com

Интерьер отделан кожей и алькантарой от компании Maharam. Также для отделки салона использовались карбон и алюминий, а набалдашник рычага КП изготовлен из мрамора. Покупателям предложат комплект модных аксессуаров, одежды и фирменных дорожных сумок.

Сборка рестомодов будет организована в итальянском городке Форте-деи-Марми в Тоскане. Стоимость автомобиля составит порядка полумиллиона евро.

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