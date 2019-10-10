Старт-ап Lunaz Design намерен вдохнуть в ретро авто новую жизнь

Молодая компания Lunaz Design из Великобритании задумала превратить классические авто в электромобили.

Об этом сообщает пресс-служба компании из Сильверстоуна. Британцы не планируют специализироваться на какой-либо конкретной марке и готовы адаптировать электрические компоненты для любого классического автомобиля.

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С момента своего основания в начале 2018 года компания наняла лучших специалистов в области проектирования, дизайна и производства. Команду возглавил Йон Хилтон, ранее работавший в Rolls-Royce, а также принимавший участие в создании силового агрегата для болидов Renault F1. На выбор покупателю будут предложены несколько вариантов электромоторов мощностью от 135 до 590 л.с.

Rolls-Royce Phantom lunaz.design

Работой силовой установки и трансмиссии будет управлять специальный электронный блок CCU собственной разработки. В процессе создания каждого автомобиля используются современные технологии компьютерного моделирования, позволяющие оптимально разместить электрическую "начинку" под элегантным кузовом классического авто.

Фактически компания Lunaz Design выполняет сразу две функции: во-первых, производит тщательную реставрацию оригинальной машины, а затем превращает ее в стильный и элегантный электрокар. В компании гарантируют, что модернизация будет выполнена таким образом, что догадаться, что перед вами электромобиль можно будет исключительно по отсутствию характерного шума ДВС.

В настоящее время компания работает над модернизацией нескольких классических британских авто: роскошных Rolls-Royce Phantom V 1961 года и Rolls-Royce Cloud 1956 года, а также стильного спорткара Jaguar XK120 1953 года.

Rolls-Royce Phantom lunaz.design

Jaguar XK120 lunaz.design

Rolls-Royce Phantom lunaz.design

Rolls-Royce Phantom lunaz.design

Rolls-Royce Phantom lunaz.design

Jaguar XK120 lunaz.design

Rolls-Royce Phantom lunaz.design

В частности, Jaguar XK120 получил в свое распоряжение два электромотора суммарной мощностью 375 л.с. и крутящим моментом 700 Нм. Питание для них обеспечивает литий-ионная батарея емкостью 80 кВт-ч.

Однако, удовольствие разъезжать на классическом авто с современной экологически чистой силовой установкой обойдется достаточно дорого. В компании озвучили, что стартовая цена такого электромобиля начинает с отметки 350 фунтов, что эквивалентно примерно 385 тысячам евро…

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