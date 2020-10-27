Стало известно, сколько новых автомобилей Lada купили украинцы

С начала 2020 года украинцы купили 360 новых автомобилей Lada. На российский бренд приходится менее 1% от общих продаж новых авто в Украине.

Об этом сообщает издание AutoGeek со ссылкой на российский "Автостат". Подчеркивается, что несмотря на то, что почти четыре сотни украинцев купили новые автомобили "Лада", в целом машины из РФ в Украине стали приобретать реже – за год спрос упал на 38%.

Чаще всего жители Украины выбирали модель Lada Granta – с января по сентябрь ее купили 90 человек. Далее идет Vesta (85 ед.) и 4х4 (70 ед.), Xray (65 ед.) и Largus (50 ед).

При этом не все новые "Лады" были привезены из России: с этой осени некоторые модели российской марки собираются на заводе ЗАЗ в Запорожье.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине появились цены на автомобили Lada, которые собираются Запорожским автозаводе. Их опубликовало официальное представительство марки. После этого журналисты сравнили цены на модели ВАЗ украинской и российской сборки, которое показало, что некоторые "Лады" в Украине стоят дороже, чем в России.