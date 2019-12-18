Стало известно, насколько далеко поедет электрический кроссовер BMW

Компания BMW обнародовала ключевые характеристики своего первого электрического кроссовера iX3. Автомобиль поступит в производство сравнительно скоро – в 2020 году.

Итак, что же уготовили нам "баварцы"? как выяснил OBOZREVATEL, при создании BMW производитель решил сделать упор не на запас хода, а на более высокую эффективность автомобиля в целом.

BMW iX3 на тестах press.bmwgroup.com

Поэтому батарея у нового электрокара BMW будет довольно скромная – емкостью 74 кВтч. Ее будет хватать на преодоление расстояния в 440 км по циклу WLTP (то есть в реальности – около 400 км).

Концептуальный BMW iX3 press.bmwgroup.com

Как утверждают в компании,BMW iX3 cможет похвастаться низким энергопотреблением – менее 20 кВтч / 100 км (WLTP). Ранее такая цифра была доступна только более крупным (и более тяжелым) батареями.

Электромотор нового электромобиля BMW press.bmwgroup.com

Питаться аккумулятор будет от электродвигателя с максимальной выходной мощностью 286 л.с. при крутящем моменте в 400 Нм. Тяга передается исключительно на задние колеса.

BMW iX3 на тестах в компании еще двух электрокаров press.bmwgroup.com

Динамические данные BMW iX3 пока не раскрыты, но, по словам производителя, автомобиль обеспечивает "высокое начальное ускорение". Зато в компании не без хвастовства отметили, что новинка будет очень практичным авто, поскольку предложит столько же места для пассажиров и багажа, как и обычный X3 (благодаря тому, что аккумуляторный блок установлен в полу автомобиля).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, BMW вывела на тесты электрическую 7-Серию.

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