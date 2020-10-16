Стало известно, кто купил единственный в мире украинский бэтмобиль

В сети появились подробности об уникальном бэтмобиле, который недавно переехал из Украины в Монако. Журналисты узнали, кто стал новым владельцем машины и разузнали кое-какие интересные факты о самом авто.

Как пишет TopGir, новым владельцем бэтмобиля стал стал сын президента Египта. В сюжете ТСН говорится, парня зовут Мухаммед. Во сколько обошелся автомобиль, покупатель не рассказал, но, по слухам, речь идет примерно о 200 000 долларах (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним, изначально бэтмобиль находился в Литве, но затем его привезли в Украину для реставрации. В Киеве восстановлением автомобиля занималось одно из СТО и, как оказалось, кроме ремонта специалисты установили на автомобиль также новое оборудование – например, декоративные стволы от настоящих пулеметов.

Во время восстановления машина сменила своего владельца, именно поэтому из Украины ее впоследствии доставили в Монако.

Данная машина является одним из трех бэтмобилей, которые были построены для фильма "Бэтмен" 1989 года. Необычное авто построено на шасси Chevrolet Caprice и оснащено двигателем V12 от BMW.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине заметили необычное авто охранной фирмы – Aston Martin за 7 млн грн.