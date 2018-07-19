Стало известно, когда выпустят первый летающий автомобиль: видео чуда техники

Первый летающий автомобиль Transition можно будет купить в 2019 году.

Машина разрабатывалась с 2008 года. Перед стартом продаж она получит очередные улучшения, пишет Engadget.

Terrafugia Transition является комбинированным электрическим транспортным средством, которое оснащено гибридным газово-электрическим двигателем. В качестве движущей силы машина использует пропеллер.

Максимальная дальность полета составит 644 км, скорость при полете — 161 км/ч, а на земле - 100 км/ч.

Цена пока остается неизвестной.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в США показали летающий электромобиль по цене внедорожника.