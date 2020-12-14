Стало известно, каким будет соперник Renault Duster от Ravon

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Новости
3,8 т.
Стало известно, каким будет соперник Renault Duster от Ravon

Узбекский бренд недорогих автомобилей Ravon, который хорошо известен в Украине, пополнит свою линейку кроссовером; его построят на базе вседорожника Chevrolet Tracker. Новинка будет стоить от $15 000, благодаря чему она сможет конкурировать с Renault Duster.

Об этом сообщает FirstGear. Отмечается, что завод UzAuto Motors, который выпускает бюджетные машины UzAuto Motors под брендом Ravon, планирует увеличить объемы производства в 2021 году до 190 тыс. авто в год. В связи с этим на конвейер отправят несколько новых моделей, одной из которых и станет вышеупомянутый Chevrolet Tracker.

Chevrolet Tracker превратится в Ravon

Скорее всего, новый кроссовер "Равон" практически не будет отличаться от исходной модели – узнать его можно будет лишь по собственному логотипу и измененной радиаторной решетке. Именно такой подход в свое время Ravon применил при создании моделей R2 и R4 (обе машины являются копиями хетчбэка Chevrolet Spark и седана Chevrolet Cobalt соответственно).

В Узбекистане кроссовер будут выпускать, скорее всего, с минимальными изменениями - другими будут лишь радиаторная решетка, логотипы и шильдики

Выпускается Chevrolet Tracker текущего поколения с 2019 года, его главными рынками являются Китай и Южная Америка. Это довольно компактный кроссовер (длиной 4,27 м), который обладает современным дизайном. В линейку двигателей вседорожника входят несколько турбированных моторов объемом 1.0, 1.2 и 1.3, их отдача – от 116 до 165 сил (самый мощный агрегат ускоряет SUV до 100 км/ч за 8,9 сек). Модель предлагается как в передне-, так и полноприводном исполнениях.

В салоне также будут минимальные новшества, направленные на удешевление модели (например, вместо кнопок на руле появятся заглушки)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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