Стало известно, каким будет соперник Renault Duster от Ravon

Узбекский бренд недорогих автомобилей Ravon, который хорошо известен в Украине, пополнит свою линейку кроссовером; его построят на базе вседорожника Chevrolet Tracker. Новинка будет стоить от $15 000, благодаря чему она сможет конкурировать с Renault Duster.

Об этом сообщает FirstGear. Отмечается, что завод UzAuto Motors, который выпускает бюджетные машины UzAuto Motors под брендом Ravon, планирует увеличить объемы производства в 2021 году до 190 тыс. авто в год. В связи с этим на конвейер отправят несколько новых моделей, одной из которых и станет вышеупомянутый Chevrolet Tracker.

Скорее всего, новый кроссовер "Равон" практически не будет отличаться от исходной модели – узнать его можно будет лишь по собственному логотипу и измененной радиаторной решетке. Именно такой подход в свое время Ravon применил при создании моделей R2 и R4 (обе машины являются копиями хетчбэка Chevrolet Spark и седана Chevrolet Cobalt соответственно).

Выпускается Chevrolet Tracker текущего поколения с 2019 года, его главными рынками являются Китай и Южная Америка. Это довольно компактный кроссовер (длиной 4,27 м), который обладает современным дизайном. В линейку двигателей вседорожника входят несколько турбированных моторов объемом 1.0, 1.2 и 1.3, их отдача – от 116 до 165 сил (самый мощный агрегат ускоряет SUV до 100 км/ч за 8,9 сек). Модель предлагается как в передне-, так и полноприводном исполнениях.

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