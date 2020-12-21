Стало известно, как выглядят новые авто украинской полиции для скрытого контроля скорости

Украинские полицейские получили новые кроссоверы Skoda Kodiaq для фантомных патрулей, которые предназначены, среди прочего, для скрытого контроля скорости. Все машины окрашены в серый цвет и оснащены синими и красными проблесковыми маячками, а также сиреной.

Показал новую технику патрульной полиции телеканал ТСН в своем сюжете на YouTube. Известно, что пока таких кроссоверов всего четыре, однако в следующем году "копам" обещают передать еще 150 автомобилей, которые также заступят на службу патрулей-невидимок.

Спереди проблесковые маячки установлены под радиаторной решеткой Скриншот видео

Полицейские "Кодьяки" будут регистрировать нарушения в попутном и встречном направлениях и сразу же составлять на водителя протокол. Для этого автомобили снаряжены комплексом фиксации нарушений "Фантом", в который входят четыре камеры, блок управления, планшет и принтер. Как только система выпишет постановление, экипаж догонит и остановит автомобилиста, после чего вручит ему соответствующий документ.

Сзади - за стеклом двери багажника Скриншот видео

Кроме контроля скорости, фантомные патрули будут также выявлять авто-двойников и искать машины, которые находятся в розыске.

Если спецсигналы не включены, авто фантомных патрулей выглядят как обычные, гражданские машины Скриншот видео

Первая партия из четырех "Кодьяков" обошлась в 3,7 млн грн. К слову, стартовая цена одного такого кроссовера составляет почти 799 тыс. грн. Авто полиции оснащены 2,0-литровым мотором и полным приводом.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: