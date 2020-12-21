Стало известно, как выглядят новые авто украинской полиции для скрытого контроля скорости

Виталий Сазонов Новости 08:46, 21.12.2020 Обновлено: 08:59, 21.12.2020

Украинские полицейские получили новые кроссоверы Skoda Kodiaq для фантомных патрулей, которые предназначены, среди прочего, для скрытого контроля скорости. Все машины окрашены в серый цвет и оснащены синими и красными проблесковыми маячками, а также сиреной.

Показал новую технику патрульной полиции телеканал ТСН в своем сюжете на YouTube. Известно, что пока таких кроссоверов всего четыре, однако в следующем году "копам" обещают передать еще 150 автомобилей, которые также заступят на службу патрулей-невидимок.

Спереди проблесковые маячки установлены под радиаторной решеткой
Скриншот видео

Полицейские "Кодьяки" будут регистрировать нарушения в попутном и встречном направлениях и сразу же составлять на водителя протокол. Для этого автомобили снаряжены комплексом фиксации нарушений "Фантом", в который входят четыре камеры, блок управления, планшет и принтер. Как только система выпишет постановление, экипаж догонит и остановит автомобилиста, после чего вручит ему соответствующий документ.

Сзади - за стеклом двери багажника
Скриншот видео

Кроме контроля скорости, фантомные патрули будут также выявлять авто-двойников и искать машины, которые находятся в розыске.

Если спецсигналы не включены, авто фантомных патрулей выглядят как обычные, гражданские машины
Скриншот видео

Первая партия из четырех "Кодьяков" обошлась в 3,7 млн грн. К слову, стартовая цена одного такого кроссовера составляет почти 799 тыс. грн. Авто полиции оснащены 2,0-литровым мотором и полным приводом.

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