Стало известно, как обновят Chery Tiggo 8

Кроссовер Chery Tiggo 8 получит новый полуторалитровый четырехцилиндровый турбомотор. Правда, он доступен только для модели в максимальной комплектации Prestige.

Сначала автомобиль был выполнен только в Prestige с безальтернативным силовым агрегатом (турбомотор 2.0 плюс вариатор) и салоном на семь мест. Но впоследствии китайская компания начала выпускать новые версии и комплектации модели. Об этом сообщает сайт Drive. ru .

Новый двигатель развивает 147 л.с. и 210 Нм и работает в паре с шестиступенчатым преселективных "роботом".

Отмечается, что кроссовер с надувным 1.5 стоит несколько меньше, чем машины с двухлитровым двигателем (170 л.с., 250 Нм), и он экономичнее. В смешанном цикле менее мощный автомобиль потребляет 7,6 л "девяносто второго" бензина на 100 км против 8,2 в старшей модификации.

Также 147-сильная версия более динамична. До 100 км/ч она разгоняется за 9,8 с, что быстрее на 0,2 с. В то же время максимальная скорость 170-сильного Tiggo 8 – 200 км/ч, что на 10 больше, чем в 147-м.

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