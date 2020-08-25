Стало известно, как часто водители теряют свои авто на парковках

Виталий Сазонов Новости 17:00, 25.08.2020

Компания Skoda провела исследование, целью которого было выяснить, сколько процентов водителей забывают о том, где припарковали свой автомобиль. Цифры оказались весьма впечатляющими.

Как пишет uk.motor1.com, исследование базируется на основе опроса, проведенного среди 2000 британских автомобилистов.

Больше половины водителей забывают, где припарковали свои авто.
Фото: uk.motor1.com

Больше половины респондентов, а именно, 52%, признались, что хотя бы раз в год забывали, где оставили свою машину. При этом 25% теряли автомобиль как минимум два раза за год, а 14% – три раза и более. При этом больше всего "забывчивых" водителей приходится на молодых британцев, в возрасте от 18 до 25 лет.

Как и следовало ожидать, чаще всего у автомобилистов возникают проблемы с поиском автомобилей в торговых центрах (58%). В среднем мужчины ищут свой потерянный автомобиль шесть с половиной минут, а женщины – пять с половиной минут.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что автомеханик продал чужой автомобиль, который ему привезли на ремонт.

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