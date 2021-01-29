Стали известны украинские цены на новый Hyundai Tucson

Украинское представительство компании Hyundai обнародовало цены на кроссовер Tucson нового поколения.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Мировая презентация четвертой генерации Hyundai Tucson состоялась в сентябре минувшего года.

Среди ярких элементов дизайна модели – светодиодные фары Parametric Hidden Lights hyundai.com.ua

Новинка получила очень выразительную внешность, выполненную в новой стилистике Sensuous Sportiness. Среди ярких элементов дизайна модели – светодиодные фары Parametric Hidden Lights, которые интегрированы в облицовку радиатора. Кроме того, они выполняют функции дневных ходовых огней.

Покупатели смогут выбирать между бензиновым, дизельным или гибридным силовым агрегатом hyundai.com.ua

На украинском рынке Tucson будет предложен в четырех комплектациях: Express, Dynamic, Elegance и Top. Покупатели смогут выбирать между бензиновым, дизельным или гибридным силовым агрегатом, а также передним или полным приводом.

На украинском рынке Tucson будет предложен в четырех комплектациях: Express, Dynamic, Elegance и Top hyundai.com.ua

Бензиновый двигатель 2.0 MPi имеет мощность 156 л.с. и комплектуется 6-ступенчатой механической или автоматической КПП. Стоимость в начальной комплектации Express стартует с отметки 707 300 грн.

Цифровой кокпит предлагается в комплектациях Elegance и Top hyundai.com.ua

Турбодизель 1.6 TCi мощностью 136 л.с. работает в паре с роботизированной 7-ступенчатой коробкой передач 7DCT с двумя сцеплениями. Дизельная версия доступна со второй комплектации Dymamic, и за нее просят не менее 891 200 грн.

В списке опций есть панорамная крыша hyundai.com.ua

Tucson Hybrid оснащен силовым агрегатом мощностью 230 л.с., который работает в тесном взаимодействии с 6-ступенчатой АКП. "Зеленая" новинка доступна с комплектации Dynamic, а ее цена – от 1 013 200 грн.

На Hyundai Tucson распространяется гарантия 5 лет или 100 000 км пробега hyundai.com.ua

На Hyundai Tucson распространяется гарантия 5 лет или 100 000 км пробега.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине стартовали продажи флагманского внедорожника Hyundai Palisade, а в Корее представили спортивную версию Tucson N.