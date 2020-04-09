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9 апреля • обновлено в 17:12
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Стали известны самые надежные авто: неожиданные результаты

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Популярное британское автомобильное издание Auto Express опубликовало ежегодный рейтинг удовлетворенности покупателей новыми авто Driver Power 2020.

Kia Sorento назван самым надежным по версии Auto Express

Kia Sorento назван самым надежным по версии Auto Express

autoexpress.co.uk

Результаты свидетельствуют, что корейские и японские автопроизводители. В частности, возглавил рейтинг с впечатляющим результатом 92% Kia Sorento. Опрос показал, что модель обладает высокой надежностью, имеет лучший интерьер, а опережает конкурентов по своей практичности. По словам владельцев Sorento, у автомобиля очень удобные сиденья, много свободного пространства в салоне и различных отделений для мелочей.

В топ-20 доминируют автомобили корейских и японских брендов. Помимо них хорошо показали себя Peugeot 3008, занявший второе место, три модели чешской компании Skoda – Kodiaq, Karoq и Superb, а также шведский Volvo XC40.

Топ-20 самых надежных авто по версии Auto Express:

Рейтинг надежности по версии Auto Express

Рейтинг надежности по версии Auto Express

Как писал ранее OBOZREVATEL, стали известны победители конкурса "Автомобиль 2020 года" в мире.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Великобритания
Теги
Toyota Subaru Lexus Mazda Volvo Skoda Peugeot Kia кроссовер авто новости новые авто
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