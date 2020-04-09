Стали известны самые надежные авто: неожиданные результаты

Популярное британское автомобильное издание Auto Express опубликовало ежегодный рейтинг удовлетворенности покупателей новыми авто Driver Power 2020.

Kia Sorento назван самым надежным по версии Auto Express autoexpress.co.uk

Результаты свидетельствуют, что корейские и японские автопроизводители. В частности, возглавил рейтинг с впечатляющим результатом 92% Kia Sorento. Опрос показал, что модель обладает высокой надежностью, имеет лучший интерьер, а опережает конкурентов по своей практичности. По словам владельцев Sorento, у автомобиля очень удобные сиденья, много свободного пространства в салоне и различных отделений для мелочей.

В топ-20 доминируют автомобили корейских и японских брендов. Помимо них хорошо показали себя Peugeot 3008, занявший второе место, три модели чешской компании Skoda – Kodiaq, Karoq и Superb, а также шведский Volvo XC40.

Топ-20 самых надежных авто по версии Auto Express:

Рейтинг надежности по версии Auto Express

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