Стали известны первые цены нового Mercedes S-Class W223

Mercedes-Benz начал принимать заказы на новое поколение S-класс W223 в Германии. Машина доступна в пяти различных версиях, все они стоят на уровне 100 000 евро.

Цена S-Class начального уровня – модификации S350d – составляет 93 438 евро за вариант со стандартной колесной базой и 96 094 евро за версию с длинной колесной базой. Такая машина оснащена 2,9-литровым дизельным двигателем, который выдает 286 л.с. и 600 Нм крутящего момента; разгон с места до 100 км/ч занимает 6,4 секунды.

Mercedes-Benz S-Class W223. Фото: Daimler

Модели с полным приводом S350d 4Matic стартуют по цене 97 150 евро и 99 806 евро (в зависимости от базы), а за вариант S400d 4Matic просят 103 994 евро и 106 998 евро соответственно. S400d 4Matic имеет отдачу 330 л.с. и 700 Нм крутящего момента и разгоняется от 0 до 100 км/ч за 5,4 секунды.

Mercedes-Benz S-Class W223. Фото: Daimler

Mercedes-Benz S-Class W223. Фото: Daimler

Mercedes-Benz S-Class W223. Фото: Daimler

S450 4Matic представлен только в длинной базе, стартовая цена которой составляет 106 650 евро. Этот седан оснащен 3,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 367 л.с. и 500 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 5,1 секунды.

Mercedes-Benz S-Class W223. Фото: Daimler

Mercedes-Benz S-Class W223. Фото: Daimler

Mercedes-Benz S-Class W223. Фото: Daimler

Наконец, S500 4Matic доступен по цене 115 130 евро в стандартном исполнении и 117 786 евро с удлиненным кузовом. Под его капотом – 3,0-литровый агрегат мощностью 435 л.с. и 520 Нм. Разгон от 0 до 100 км/ч составляет за 4,9 секунды. Все версии имеют ограниченную электроникой максимальную скорость 250 км / ч и оснащены 9-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

Mercedes-Benz S-Class W223. Фото: Daimler

Mercedes-Benz S-Class W223. Фото: Daimler

Европейские поставки S-Class 2021 начнутся в декабре этого года.

Mercedes-Benz S-Class W223. Фото: Daimler

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