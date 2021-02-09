Стали известны особенности седана BMW 7 Series следующего поколения

Седан BMW 7 Series следующего поколения будет иметь несколько функций от Rolls-Royce. Его оснастят фальшрадиаторной решеткой с подсветкой Iconic Glow и полностью автоматическими дверями.

7 Series с индексом G70 в стандартном исполнении получит пневматическую подвеску, двери со специальными доводчиками, премиальную аудиосистему B&W и новые фары. Также автомобиль будет иметь искусственный интеллект и новый пакет помощи автомобилисту, который называется "Помощник на автомагистрали". Об этом сообщает сайт Car.ru.

Кроме того, специалисты заявили, что кресла модификации очень удобные и комфортные. Опционально транспортное средство получило звездное оформления крыши типа Sky Lounge.

Обновленную 7 Series планируют презентовать в конце 2021 года. А ее производство должно начаться в июле следующего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, BMW расширила моторную гамму модели 4-Series. В ней появились версии с рядным турбодизелем 3.0 B57 – линейку дополнили модификациями 430d xDrive и M440d xDrive.

Версия 430d xDrive имеет 286 лошадиных сил и 650 Нм и способна разогнаться до 100 км/ч за 5,1 секунды. M440d xDrive имеет 340 л.с. и 700 Нм и разгоняется до "сотни" на полсекунды быстрее.