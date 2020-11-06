Стала известна цена новых Sandero и Sandero Stepway

Популярные хэтчбеки Sandero и Sandero Stepway в новом поколении сохранили свою ценовую привлекательность.

Во Франции обнародованы цены на новинки. Sandero будет доступен в трех вариантах оснащения – Access, Essentiel и Comfort, а его "внедорожный" собрат Sandero Stepway получит более богатые комплектации Essentiel и Comfort.

За комплектацию начального уровня Access с 65-сильным 1-литровым бензиновым мотором просят 8690 евро. В максимально богатом исполнении Confort с 90-сильным мотором и бесступенчатым вариатором CVT хэтчбек обойдется в 14090 евро. В зависимости от комплектации версия с фирменным ГБО, получившая обозначение ECO-G 100, обойдется от 11390 до 12690 евро.

Для хэтчбека с внедорожным обвесом Sandero Stepway предложат первоначально две комплектации – среднюю Essentiel и топовую Comfort. За модель с 90-сильным мотором и "механикой" просят от 12590 евро, а с бесступенчатым вариатором CVT максимально укомплектованная модификация обойдется минимум в 15290 евро. За модификацию ECO-G 100 с ГБО просят от 12590 до 13890 евро.

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