Стала известна цена кроссовера, который будет выпускать ЗАЗ

Виталий Сазонов Новости 11:45, 16.09.2020 Обновлено: 12:09, 16.09.2020

Появились новые подробности о бюджетном кроссовере Renault Arkana в Украине. Этот автомобиль уже как несколько дней на слуху у СМИ – считается, что его выпуск освоят на Запорожском автозаводе в рамках сотрудничества Renault Group и ЗАЗ.

В частности, стала известна цена Renault Arkana в Украине. Судя по прайсу на сайте официального представительства марки, за автомобиль будут просить минимум 467 900 грн (16,5 тыс. долларов).

Скриншот каталога моделей на сайте "Рено Украина"

За эти деньги будет предложена базовая версия, оснащенная 115-сильным бензиновым мотором 1.6, 5-ступенчатой МКПП и передним приводом. Со временем должна появиться турбированная (1.33 на 150 л.с.) полноприводная модификация на вариаторе. Ее цена неизвестна, но, предположительно, она перевалит за отметку 20 тысяч долларов.

Renault Arkana
Фото: Renault

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что ЗАЗ собирается возобновить массовое производство автомобилей.

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