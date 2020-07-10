Стала известна судьба уникальной ЗАЗ Таврия в стиле Maybach

В начале 1990-х годов ЗАЗ экспериментально выпустил два уникальных прототипа ЗАЗ Таврия в кузове ландо. Один из этих автомобилей до недавнего времени считался утерянным, однако, оказалось, что машина жива и попала в надежные руки.

Сайт firstgear.ua разузнал, что все это время, редкая ZAZ-11025 Tavria Landaulet находилась в Македонии, но недавно ее выкупил коллекционер из Эстонии. Что же касается второго автомобиля, то он пребывает в Украине и периодически мелькает на фестивале ретро-авто Old Car Land. При этом изначально обе Таврии были в Греции – туда Запорожский автозавод направил их для прохождения заводских испытаний.

ZAZ-11025 Tavria Landaulet. Фото: firstgear.ua

Сохранился найденный ЗАЗ в неплохом состоянии (есть "вопросы" по навесным элементам – некоторые из них отсутсвуют). Однако машину никогда не регистрировали – к своему новому владельцу она уехала с пробегом всего 375 км и на новой резине.

ZAZ-11025 Tavria Landaulet. Фото: firstgear.ua

ZAZ-11025 Tavria Landaulet. Фото: firstgear.ua

ZAZ-11025 Tavria Landaulet. Фото: firstgear.ua

Отличительная черта Таврии ландо, как и других машин с таким типом кузова – мягкий складывающийся верх над задними сиденьями и съемная пластиковая крыша – над передними. В подобном форм-факторе, к слову, особо популярен был Майбах – Maybach 62 S Landaulet (его построили на базе обычного седана в 2007 году).

Maybach 62 S Landaulet. Фото: autobild.de

Под капотом уникального "кабриолета" ЗАЗ – 51-сильный мотор объемом 1,1 л.

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