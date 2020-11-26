Стала известна стоимость ремонта разбитого под Киевом Lamborghini Huracan

Ремонт Lamborghini Huracan, который разбили на днях в селе Лютеж под Киевом, обойдется в 60 000 долларов. При этом стоимость самого авто составляла 220 000 долларов.

Об этом говорится в сюжете канала ТСН на YouTube, который разузнал подробности о нашумевшем ДТП с участием эксклюзивного суперкара (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Lamborghini Huracan, который разбили под Киевом. УНИАН

ТСН выяснил, что машина была куплена в Америке всего восемь месяцев назад. Владелец суперкара пожелал остаться неизвестным, однако ранее журналисты выяснили, что Lamborghini Huracan сдавали на прокат. В день ДТП его арендовали для съемок фильма, но в одной из сцен водитель-инструктор потерял управлением над автомобилем и врезался в деревья. Скорость машины в момент аварии составляла 200 км/ч. К счастью, обошлось без пострадавших.

Lamborghini Huracan, который разбили под Киевом. УНИАН

Сейчас автомобиль помещен на штрафплощадку, доступ к нему закрыт. Также сообщается, что Lamborghini был застрахован согласно законодательству Украины.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что водитель Lamborghini форсировал огромную лужу в городе. Несмотря на обилие воды, он не пожалел машину и вырвался из западни.