Стала известна стоимость ремонта разбитого под Киевом Lamborghini Huracan

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Новости
4,1 т.
Стала известна стоимость ремонта разбитого под Киевом Lamborghini Huracan

Ремонт Lamborghini Huracan, который разбили на днях в селе Лютеж под Киевом, обойдется в 60 000 долларов. При этом стоимость самого авто составляла 220 000 долларов.

Об этом говорится в сюжете канала ТСН на YouTube, который разузнал подробности о нашумевшем ДТП с участием эксклюзивного суперкара (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Lamborghini Huracan, который разбили под Киевом.

ТСН выяснил, что машина была куплена в Америке всего восемь месяцев назад. Владелец суперкара пожелал остаться неизвестным, однако ранее журналисты выяснили, что Lamborghini Huracan сдавали на прокат. В день ДТП его арендовали для съемок фильма, но в одной из сцен водитель-инструктор потерял управлением над автомобилем и врезался в деревья. Скорость машины в момент аварии составляла 200 км/ч. К счастью, обошлось без пострадавших.

Lamborghini Huracan, который разбили под Киевом.

Сейчас автомобиль помещен на штрафплощадку, доступ к нему закрыт. Также сообщается, что Lamborghini был застрахован согласно законодательству Украины.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что водитель Lamborghini форсировал огромную лужу в городе. Несмотря на обилие воды, он не пожалел машину и вырвался из западни.

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