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3 декабря • обновлено в 14:31
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Посольство США передало Нацполиции Украины 88 авто

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Посольство Соединенных Штатов передало Национальной полиции Украины 88 автомобилей Renault Duster.

Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Украине. Автомобили в основном будут использоваться в территориальных общинах.

Посольство США передало Нацполиции Украины 88 авто

Посольство США передало Нацполиции Украины 88 авто

ua.usembassy.gov

"Мы очень рады быть на церемонии передачи этих 88 транспортных средств. Это самое новое мероприятие в длинной серии шагов сотрудничества, над которыми мы работаем с полицией Украины вместе с США, – рассказал временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. – Мы продолжаем сотрудничество и надеемся, что таких церемоний в будущем станет больше".

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ua.usembassy.gov

Большинство автомобилей будут переданы территориальным общинам

Большинство автомобилей будут переданы территориальным общинам

ua.usembassy.gov

Тейлор отметил, что многие из этих авто будут предоставлены полицейским в территориальных общинах: "Мне было очень приятно посетить один из проектов территориальных общин по вопросам полицейской деятельности. Это был очень впечатляющий проект".

Уильям Тейлор выразил заинтересованность в продолжении сотрудничества с украинскими полицейскими

Уильям Тейлор выразил заинтересованность в продолжении сотрудничества с украинскими полицейскими

ua.usembassy.gov

Также Тейлор выразил заинтересованность в продолжении сотрудничества и надеется, что таких церемоний в будущем станет больше.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Renault Duster вновь стал бестселлером месяца в Украине.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Автоновости Украины
Место
Украина Киев
Теги
Renault кроссовер Национальная полиция Украины внедорожник посольство США в Украине
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
БУШНЫЕ ДАСТЕРЫ!)))))))))))))) А шо нет фотки как Kлизменко встал на кoлени перед рептилией?)))))))
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Klizmahohlenko Gerald, Новенькие. Прямиком с АвтоВАЗа.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Гибридные Приусы уже все раздолбали? Грета Тунберг осуждает.
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