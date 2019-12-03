Посольство Соединенных Штатов передало Национальной полиции Украины 88 автомобилей Renault Duster.

Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Украине. Автомобили в основном будут использоваться в территориальных общинах.

Посольство США передало Нацполиции Украины 88 авто ua.usembassy.gov

"Мы очень рады быть на церемонии передачи этих 88 транспортных средств. Это самое новое мероприятие в длинной серии шагов сотрудничества, над которыми мы работаем с полицией Украины вместе с США, – рассказал временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. – Мы продолжаем сотрудничество и надеемся, что таких церемоний в будущем станет больше".

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Большинство автомобилей будут переданы территориальным общинам ua.usembassy.gov

Тейлор отметил, что многие из этих авто будут предоставлены полицейским в территориальных общинах: "Мне было очень приятно посетить один из проектов территориальных общин по вопросам полицейской деятельности. Это был очень впечатляющий проект".

Уильям Тейлор выразил заинтересованность в продолжении сотрудничества с украинскими полицейскими ua.usembassy.gov

Также Тейлор выразил заинтересованность в продолжении сотрудничества и надеется, что таких церемоний в будущем станет больше.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Renault Duster вновь стал бестселлером месяца в Украине.

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