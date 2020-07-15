Средний возраст 10 лет: немцы недовольны своими автомобилями

Средний возраст автомобилей в Германии составляет почти десять лет. Это один из самых низких показателей среди стран ЕС, что заставляет местных представителей автобизнеса бить тревогу.

Как сообщает augsburger-allgemeine.de, средний возраст автомобилей, которые ездят по на дорогам Германии, равен 9,6 лет. Для сравнения, автомобильный парк Люксембурга "тянет" в среднем на 6,4 года, Британии – 8 лет, Австрии – 8,2 года, Италии – 8,4 года. Даже во Франции автомобили не такие старые, как в Германии: там средний возраст ТС составляет ровно 9 лет.

В Германии недовольны старым автопарком. Фото: augsburger-allgemeine.de

Хуже немцев по свежести автопарка только страны Восточной Европы. Аутсайдером среди них является Литва – средний возраст ее автопарк составляет 17 лет.

Эксперты считают, что такая проблема возникла на фоне того, что в Германии очень много автомобилей, которым не один десяток лет. В стране насчитывается примерно 9,7% 20-летних машин и более 23,4% автомобилей возрастом старше 15 лет.

Фердинанд Дуденхефер из Центра автомобильных исследований Университета Дуйсбурга–Эссена считает, что правительству срочно нужно предпринимать меры по омоложению автопарка. В частности, предлагается ввести субсидирование покупки не только электрокаров, но и обычных автомобилей. Кроме того, необходимо в целом поднимать экономику, несмотря на кризисные условия (это, в свою очередь, должно дать толчок немецкому автомобильному рынку).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украину может хлынуть поток дешевых дизельных авто из Германии.