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21 апреля • обновлено в 19:19
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Спустя 30 лет ВАЗ-2109 сохранил заводскую упаковку

1.3т
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Абсолютно новый ВАЗ-2109 нашли спустя 30 лет после производства. Состояние оказалось отличным – спасибо маленькому пробегу и гаражному хранению. Настоящая капсула времени.

Блогер в деталях показал б/у Ладу, которую с большой натяжкой можно назвать подержанным автомобилем. На кузове и деталях подвески нет и намека на ржавчину, ведь машина три десятилетия простояла в сухом помещении.

Новый ВАЗ-2109 нашли через 30 лет

Новый ВАЗ-2109 нашли через 30 лет

скриншот видео

Новый ВАЗ-2109 нашли через 30 лет

Новый ВАЗ-2109 нашли через 30 лет

скриншот видео

В свое время произведенная в 1990 году вишневая Девятка преодолела путь от магазина до гаража и больше его не покидала. Пробег составляет всего 62 км. Сейчас машина передвигается с помощью эвакуатора, чтобы сохранить небольшое число на одометре. Кстати, в салоне ВАЗ 2109 сохранилась оригинальная упаковка на сиденьях.

Новый ВАЗ-2109 нашли через 30 лет

Новый ВАЗ-2109 нашли через 30 лет

скриншот видео

Новый ВАЗ-2109 нашли через 30 лет

Новый ВАЗ-2109 нашли через 30 лет

скриншот видео

Комплектация великолепная: запасное колесо, необходимые инструменты, набор для ремонта покрышек, банка с краской для устранения небольших повреждений кузова и даже оригинальное руководство по эксплуатации.

Новый ВАЗ-2109 нашли через 30 лет

Новый ВАЗ-2109 нашли через 30 лет

скриншот видео

Новый ВАЗ-2109 нашли через 30 лет

Новый ВАЗ-2109 нашли через 30 лет

скриншот видео

Значит, кроме коллекционного состояния, счастливый владелец этой новой Лады получит полный набор сопутствующих элементов, которые только увеличат стоимость машины.

OBOZREVATEL уже рассказывал о Лада Нива, которую превратили в необычный вездеход благодаря Mercedes.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто б/у автомобиль новые авто ВАЗ Лада
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