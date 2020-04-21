Спустя 30 лет ВАЗ-2109 сохранил заводскую упаковку

Абсолютно новый ВАЗ-2109 нашли спустя 30 лет после производства. Состояние оказалось отличным – спасибо маленькому пробегу и гаражному хранению. Настоящая капсула времени.

Блогер в деталях показал б/у Ладу, которую с большой натяжкой можно назвать подержанным автомобилем. На кузове и деталях подвески нет и намека на ржавчину, ведь машина три десятилетия простояла в сухом помещении.

Новый ВАЗ-2109 нашли через 30 лет скриншот видео

Новый ВАЗ-2109 нашли через 30 лет скриншот видео

В свое время произведенная в 1990 году вишневая Девятка преодолела путь от магазина до гаража и больше его не покидала. Пробег составляет всего 62 км. Сейчас машина передвигается с помощью эвакуатора, чтобы сохранить небольшое число на одометре. Кстати, в салоне ВАЗ 2109 сохранилась оригинальная упаковка на сиденьях.

Новый ВАЗ-2109 нашли через 30 лет скриншот видео

Новый ВАЗ-2109 нашли через 30 лет скриншот видео

Комплектация великолепная: запасное колесо, необходимые инструменты, набор для ремонта покрышек, банка с краской для устранения небольших повреждений кузова и даже оригинальное руководство по эксплуатации.

Новый ВАЗ-2109 нашли через 30 лет скриншот видео

Новый ВАЗ-2109 нашли через 30 лет скриншот видео

Значит, кроме коллекционного состояния, счастливый владелец этой новой Лады получит полный набор сопутствующих элементов, которые только увеличат стоимость машины.

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