Спустя 26 лет пожарные нашли машину под водой

Ferrari Mondial 1987 года выпуска случайно обнаружили в Нидерландах на дне канала. Автомобиль числился в угоне с 1994 года. Спустя 26 лет подводного хранения машину едва можно узнать.

Кузов в некоторых местах проржавел насквозь. Те места, которые кажутся уцелевшими, покрылись известковым налетом. Также все кузовные панели сильно деформированы.

Отсутствует колесо и дверь, а капот и крышка багажника практически полностью растворились в воде. Разумеется, транспортное средство не подлежит восстановлению, а в моторном отсеке не осталось ничего общего с работающим автомобилем, которым эта Феррари была четверть века назад.

Ferrari Mondial долгое время провела под водой. Фото: drom.ru

Автомобиль нашли случайно в Амстердаме в ходе учебной операции пожарных водолазов. Машину передали страховой службе, на площадку открыт доступ всем желающим. Суперкар могут продать целиком только музею. В противном случае – отдельным покупателям по частям.

Двигатель Ferrari Mondial выглядит отвратительно. Фото: drom.ru

Нашлись желающие приобрести блок цилиндров, чтобы превратить его в предмет интерьера, например, журнальный столик. Можно также предположить, что колесные диски сохранились в удовлетворительном состоянии. Наверняка в автомобиле есть и другие детали, которые можно продать.

Так должна выглядеть Ferrari Mondial в идеальном состоянии. Фото: drom.ru

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о редкой Ferrari, которую выставили на продажу в Украине.