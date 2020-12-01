Спрос на новые автомобили в Украине упал на 16%

Спрос на новые автомобили в Украине снизился – в ноябре покупателей стало меньше на 16%, чем в октябре.

Об этом сообщает Ассоциация Укравтопром. По результатам прошлого месяца украинцы приобрели и поставили на учет 7,1 тыс. новых легковых авто. Это на 17% меньше, чем в ноябре прошлого года и на 16% меньше, чем в октябре нынешнего.

Самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей продолжает оставаться французский бренд Renault. За минувший месяц обладателями автомобилей с ромбом на облицовке радиатора стали 1173 украинцев. Но, это меньше, чем в октябре этого года и ноябре прошлого.

Второе место вновь заняла компания Toyota. Автомобили японского бренда выбрали 1136 автомобилистов, но, как и в случае с Renault, показатели снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9% и уступают результатам октября нынешнего года.

А вот что может порадовать маркетологов компании – возвращение в список бестселлеров месяца кроссовера Toyota RAV4 с результатом 532 проданных автомобиля.

Toyota RAV4 стала бестселлером ноября 2020 года в Украине toyota.com

На третьей позиции рейтинга продолжает уверенно удерживаться марка Kia. Продукцию этого популярного в Украине корейского бренда предпочли 509 покупателей. По сравнению с ноябрем прошлого года количество зарегистрированных автомобиле этой марки снизилось на 32%, и примерно на столько же меньше, чем в октябре 2020.

А вот у компании Skoda, которая в очередной раз заняла четвертую строчку рейтинга, лояльность покупателей стабильна. В ноябре своими сбережениями за чешский бренд проголосовали 492 украинских жителя, что всего на 7% меньше, чем в ноябре 2019 и на 17% ниже, чем в октябре 2020.

Неожиданно пятую позицию рейтинга заняла компания Mazda, которая продемонстрировала феноменальный рост – 69% по сравнению с ноябрем прошлого года. Компании удалось реализовать в минувшем месяце 290 автомобилей.

Итоги продаж ТОП10 брендов на украинском рынке в ноябре 2019/2020. ukrautoprom.com.ua

Шестую строчку разделили между собой Volkswagen и Peugeot с результатом 289 автомобилей. Но если французский бренд продолжает делать успехи и вновь показал рост (+12%), то у немецкой марки провал по сравнению с прошлым годом составил 50%.

Также в ТОП10 месяца вошли Hyundai – 277 шт. (-37%), Ford – 253 шт. (+102%), Suzuki – 252 шт. (+1%) и Mitsubishi – 234 шт. (-8%).

Всего в нынешнем году украинскую "прописку" получили 75,6 тысяч новых легковых автомобилей, что почти на 5% меньше, чем за 11 месяцев 2019 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL,