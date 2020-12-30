Специалисты показали, как улучшить свет заднего хода авто в 4 раза

Украинские специалисты в области автомобильной светотехники опубликовали видео, в котором показали, как можно решить одну из самых распространенных проблем среди автовладельцев – слабый свет заднего хода. В данном случае они заменили обычные лампы на светодиоды, благодаря чему качество освещения выросло в 4 раза.

Ролик с соответствующим лайфхаком разместил YouTube-канал VAPILA. Как отмечают его авторы, замена оптики была произведена на Renault Duster – у этой модели, как, впрочем, и у многих других машин бюджетного сегмента, свет ламп заднего хода оставляет желать лучшего. И разобраться с этим помогает именно установка новых LED-ламп вместо штатных вольфрамовых (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Проблема со слабым светом заднего хода актуальна особенно в зимний период - в условиях недостаточной видимости cars.com

На кадрах можно увидеть, что после такого "апдейта" свет заднего хода у французского кроссовера изменился радикально, а сами эксперты утверждают, что прирост освещения составил до 400%.

Светодиодные лампы значительно лучше освещают проезжую часть, чем штатные вольфрамовые spnewconcept.com

К слову, ранее эти же специалисты показали, как похожим образом можно улучшить свет головных фар. Тогда замена ламп повысила интенсивность свечения минимум на 500%.

Стоить отметить, что у светодиодных фар есть еще одно преимущество, кроме яркого света – это низкое энергопотребление.

Как ранее писал OBOZREVATEL: