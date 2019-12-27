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27 декабря • обновлено в 09:46
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Создан самый необычный внедорожник: его можно съесть. Видео

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Необычную инсталляцию подготовили в отеле The Ritz-Carlton в городе Марана (штат Аризона, США) – пряничный Jeep Wrangler стал настоящим праздничным украшением фойе гостиницы.

Как выяснил OBOZREVATEL, для осуществления необычного проекта использовали внедорожник без двигателя и трансмиссии. По факту, кондитерам пригодились кузов, колеса и некоторые элементы салона.

Jeep Wrangler преобразился благодаря сладостям

Jeep Wrangler преобразился благодаря сладостям

Далее автомобиль полностью покрыли пряниками, конфетами, жевательными резинками и кремом. Завершили инсталляцию сладкими черепахами, кактусами (в Аризоне без характерных растений никуда) и муляжами рождественских подарков.

В процессе работы кузов Jeep покрывали пряниками

В процессе работы кузов Jeep покрывали пряниками

скриншот из видео

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Всего на работу потребовалось 250 часов, 1000 пряников и около 230 кг конфет. В США очень популярны небольшие домики, выстроенные из имбирных пряников, но конкретный Jeep Wrangler выглядит намного оригинальнее.

Как рассказывал OBOZREVATEL, в Японии создали автомобиль из очень необычного материала.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто внедорожник сахар Jeep новости
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