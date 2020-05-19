Создан особый Toyota Land Cruiser для президентов и диктаторов

Внедорожник Toyota Land Cruiser пользуется хорошим спросом у богатых людей. Однако, с выходом особой версии типа "бронированный лимузин" его аудитория ещё больше расширится.

Данный Toyota Land Cruiser построил не сам японский производитель, а бельгийское ателье Carat Duchatelet. И, судя по тем доработкам, которые были внесены в автомобиль, ориентирован он на политиков – особенно тех, у которых существует угроза жизни.

Пуленепробиваемый лимузин Toyota Land Cruiser caratduchatelet.com

Главные отличия такого Toyota Land Cruiser – увеличенная длина кузова, улучшенный салон и, конечно же, броня. Внедорожник растянули ровно на полметра: для этого его разрезали пополам и добавили вставку в районе центральной стойки. Как следствие, машина стала просторнее: сзади появились два больших кресла со складными столиками, а также огромный монитор, который одновременно служит перегородкой между водительским и пассажирским отсеками. Общая отделка представлена натуральным шпоном, алькантарой и стёганой кожей.

Пуленепробиваемый лимузин Toyota Land Cruiser caratduchatelet.com

Пуленепробиваемый лимузин Toyota Land Cruiser caratduchatelet.com

Уровень защиты можно выбрать из двух вариантов – B6 и B7; оба гарантирует выдерживание попаданий из стрелкового оружия калибром до 7,85 мм. Чтобы внедорожник хорошо справлялся с выросшей из-за брони массой, ему также модернизировали тормоза и подвеску. Наконец, ещё одной доработкой стал большой люк в крыше с поручнем – это для того, чтобы владелец мог, например, принимать овации от своих избирателей.

Пуленепробиваемый лимузин Toyota Land Cruiser caratduchatelet.com

Цена бронированного Toyota Land Cruiser не раскрывается – она оговаривается отдельно с каждым покупателем.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Toyota выпустила кроссовер, который удивил своим дизайном и именем.

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