Главная Новости
19 мая • обновлено в 11:57
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Создан особый Toyota Land Cruiser для президентов и диктаторов

1.9т
Читать материал на украинском

Внедорожник Toyota Land Cruiser пользуется хорошим спросом у богатых людей. Однако, с выходом особой версии типа "бронированный лимузин" его аудитория ещё больше расширится.

Данный Toyota Land Cruiser построил не сам японский производитель, а бельгийское ателье Carat Duchatelet. И, судя по тем доработкам, которые были внесены в автомобиль, ориентирован он на политиков – особенно тех, у которых существует угроза жизни.

Пуленепробиваемый лимузин Toyota Land Cruiser

Пуленепробиваемый лимузин Toyota Land Cruiser

caratduchatelet.com

Главные отличия такого Toyota Land Cruiser – увеличенная длина кузова, улучшенный салон и, конечно же, броня. Внедорожник растянули ровно на полметра: для этого его разрезали пополам и добавили вставку в районе центральной стойки. Как следствие, машина стала просторнее: сзади появились два больших кресла со складными столиками, а также огромный монитор, который одновременно служит перегородкой между водительским и пассажирским отсеками. Общая отделка представлена натуральным шпоном, алькантарой и стёганой кожей.

Пуленепробиваемый лимузин Toyota Land Cruiser

Пуленепробиваемый лимузин Toyota Land Cruiser

caratduchatelet.com

Пуленепробиваемый лимузин Toyota Land Cruiser

Пуленепробиваемый лимузин Toyota Land Cruiser

caratduchatelet.com

Уровень защиты можно выбрать из двух вариантов – B6 и B7; оба гарантирует выдерживание попаданий из стрелкового оружия калибром до 7,85 мм. Чтобы внедорожник хорошо справлялся с выросшей из-за брони массой, ему также модернизировали тормоза и подвеску. Наконец, ещё одной доработкой стал большой люк в крыше с поручнем – это для того, чтобы владелец мог, например, принимать овации от своих избирателей.

Пуленепробиваемый лимузин Toyota Land Cruiser

Пуленепробиваемый лимузин Toyota Land Cruiser

caratduchatelet.com

Цена бронированного Toyota Land Cruiser не раскрывается – она оговаривается отдельно с каждым покупателем.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Toyota выпустила кроссовер, который удивил своим дизайном и именем.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
Toyota внедорожник новые авто
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Авто Новости

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:18 876.

    Вылечились: 5632. Умерли: 548.

  • В мире заболели почти 4,9 млн человек, погибли – более 320 тысяч.

  • Рекорд за два месяца: в Италии суточное количество погибших от COVID-19 упало ниже 100.

  • В Израиле изобрели чудо-маску, позволяющую есть и пить, не снимая её.

  • Море, река или бассейн: врач назвала самый опасный водоем для заражения COVID-19.

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги