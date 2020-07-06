Создан диким: Ford запустил рекламную кампанию в поддержку Bronco

В компании Ford запустили рекламную компанию в поддержку нового семейства внедорожников Bronco под лозунгом Built Wild – "создан диким".

Всего неделя отделяет нас от презентации нового семейства внедорожников Ford Bronco. Семейство полноприводных вездеходов будет представлено тремя модификациями – с 2- и 4-дверным кузовом, а также более компактной версии Bronco Sport. Силуэты автомобилей показали на видео и тизерах, сопровождающих рекламную кампанию.

2021 Ford Bronco. Фото: ford.com

По словам создателей, все они прошли самые суровые дорожные тесты в экстремальных условиях и способны добраться туда, где еще не ступала нога человека.

2021 Ford Bronco. Фото: ford.com

В этом любому из трех версий Bronco помогут полноприводная трансмиссия с различными режимами работы управляющей электроники, а также новые технологии, использованные в области проектирования шасси и подвески.

2021 Ford Bronco. Фото: ford.com

Ну и, конечно же, нельзя не отметить оригинальный дизайн в ретро-стиле, а также широкие возможности для персонализации модели в соответствии с индивидуальными вкусами и предпочтениями покупателей.

2021 Ford Bronco. Фото: ford.com

Напомним, что модель Bronco первого поколения дебютировала в 1965 году, а последние экземпляры пятого генерации модели сошли с конвейера завода Ford в 1996 году.

Ford Bronco первого поколения. Фото: ford.com

Ford Bronco (1965-1977). Фото: ford.com

Ford Bronco (1977-1979). Фото: ford.com

Ford Bronco (1979-1986). Фото: ford.com

Ford Bronco (1986-1991). Фото: ford.com

Ford Bronco (1991-1996). Фото: ford.com

Компактный Ford Bronco II (1984-1990). Фото: ford.com

В будущем году компания Ford запустит программу поддержки Bronco Off-Roadeos. Она будет включать разнообразные развлекательные и обучающие тренинги для владельцев модели, чтобы они могли в полной мере оценить возможности внедорожника.

Онлайн-презентация Ford Bronco состоится 13 июля на каналах ESPN, ABC News и National Geographic. Покупатели смогут заказать новинку, сделав первоначальный взнос в размере $100.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ford представила новое поколение пикапа F-150.