Совсем не такая: новая Лада Нива разочаровала дизайном

В сеть просочились фото Лада Нива 2020 модельного года. При этом на них изображен уже производственный экземпляр. Дизайн авто расстроил многих, кто ждал новинку.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что АвтоВАЗ готовит новое поколение Лада Нива. Речь шла о серийной версии концептуального прототипа 2018 года. В сети оказались даже патентные изображения салона авто.

Фото Lada 4x4 FL просочились в сеть rg.ru

Единственное, что оставалось неизвестным – дата начала производства. Собственно, исходя из довольно футуристичного дизайна, было очевидно, что в ближайшее время новый внедорожник на конвейер не встанет.

Узнать Лада Нива 2020 можно только благодаря противотуманкам rg.ru

Теперь оказалось, что Лада Нива 2020 все же появилась. Название на данный момент – Lada 4x4 FL. Но это совершенно не тот автомобиль, которого ждали. Под видом новой модели от АвтоВАЗа будет продаваться старая Лада Нива с минимальными изменениями.

Таким концептом Лада Нива АвтоВАЗ "дразнил" общественность lada.ru

Салон прототипа Lada Vision 4x4, мягко говоря, отличается от серийной машины fips.ru

Стоит отметить, что этот автомобиль выпускают с 1977 года. Теперь новый внедорожник Lada Niva 2020 получил круглые противотуманки в переднем бампере – именно по этой детали проще всего определить новинку.

Другой блок управления температурой – очевидное новшество в салоне Лада 4х4 2020 rg.ru

Преобразилась передняя панель в салоне. Разумеется, с патентными изображениями Lada Vision 4x4 она не имеет ничего общего, но здесь новый щиток приборов и другой блок управления кондиционером и обогревом.

Еще одно изменение салона Лада Нива – новый щиток приборов rg.ru

Внедорожник Лада Нива 2020 rg.ru

Под капотом – прежний двигатель объемом 1,7 л мощностью 83 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической КПП.

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