Совсем другой: новый Hyundai Santa Fe впервые попался на фото

Большой кроссовер Hyundai Santa Fe уже пережил обновление. Рестайлинговую модель увидели на дорогах общего пользования.

Как выяснил OBOZREVATEL, южнокорейский автопроизводитель спешит обновить один из наиболее популярных кроссоверов своего модельного ряда. Даже с учетом того, что Хюндай Санта Фе актуальной генерации появился не так давно – в 2018 году.

Hyundai Santa Fe 2020 впервые попался фотошпионам bobaedream.co.kr

Тем не менее, рынок не стоит на месте. Например, в сегменте семейных SUV недавно появилась новая Toyota Highlander – один из любимых автомобилей для покупателей, которые ищут современный практичный кроссовер. Вот и в Hyundai решили набрать обороты.

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На данный момент Santa Fe 2020 скрыт под плотным камуфляжем. Но главные отличия от прежней версии уже очевидны. Несмотря на то, что в передней части оптика сохранила двухэтажный характер, дневные ходовые огни и головные фары изменили внутреннюю графику. Теперь эти элементы напоминают таковые у Hyundai Palisade – нового флагмана бренда в сегменте кроссоверов.

Новый Hyundai Santa Fe 2020 будет напоминать Hyundai Palisade bobaedream.co.kr

Hyundai Palisade – самый большой кроссовер бренда hyundai.com

Также заметна увеличенная передняя решетка, наверняка изменения коснулись и задних фонарей. Но пока неизвестно, получат ли они новую форму. Корейские СМИ даже сообщают об увеличенной длине кузова и колесной базе. Значит, новый Hyundai Santa Fe 2020 не ограничится стилистическими изменениями – обновление коснется и конструктивной составляющей.

На фото Hyundai Santa Fe 2020 хорошо видны детали интерьера bobaedream.co.kr

Салон Hyundai Palisade послужил образцом для обновления интерьера Santa Fe hyundai.com

На фото виден полностью другой салон – новый кроссовер получил другие переднюю панель и центральную консоль, которая "перетекает" в высокий тоннель (в стиле того же кроссовера Хюндай Палисад). Немного изменилось рулевое колесо.

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В моторной гамме ожидаются бензиновый 2.0 (235 л.с.) и дизельные двигатели на 186 и 202 л.с. В линейке появится две гибридные модификации, одна из которых окажется подзаряжаемой.

Купить Хюндай Санта Фе корейские покупатели смогут уже до конца 2020 года. На другие рынки новинка, вероятно, выйдет немного позже.

Актуальный Hyundai Santa Fe появился два года назад hyundai.com

Как сообщал OBOZREVATEL, Hyundai официально представила свой ответ BMW X5 и Audi Q7 в лице премиального кроссовера под брендом Genesis.

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