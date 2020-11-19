'Совсем другой' Kia Sportage 2021 показали на живых фото

В сети появились фото китайской версии Kia Sportage нового поколения, появление которой ожидается в ближайшее время. Стоит отметить, что вариант для Поднебесной существенно отличается от глобального кроссовера, который продается, в том числе, в Украине, и называется он там Sportage Ace.

Как видно на снимках, опубликованных изданием Autohome.com.cn, китайский Sportage имеет брутальный вид и больше похож на внедорожник, нежели на кроссовер. Он стал немного крупнее предшественника и получил измененную переднюю часть и "корму" (новую радиаторную решетку, фары и задние фонари). Прослеживается при этом сходство с более крупным Kia Sorento.

Фотографий салона Kia Sportage 2021 пока нет, но известно, что автомобиль оснастят виртуальной приборной панелью диагональю 10,25 дюймов и 7-дюймовым экраном мультимедиа.

Под капотом кроссовера, как ожидается, пропишется 200-сильный наддувный мотор объемом 1,5 литра. Будут версии с передним, и полным приводом. Также производитель обещает внушительный набор электронных ассистентов.

Премьера Kia Sportage 2021 для Китая состоится в ближайшие дни. Позднее должно дебютировать новое поколение и глобальной версии.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Kia показала новый гибрид Sorento в деталях.