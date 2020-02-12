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12 февраля • обновлено в 17:22
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Изменился до неузнаваемости: каким будет Kia Sorento 2021 внутри

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Компания Kia опубликовала новые экскизы кроссовера Kia Sprento 2021, который дебютирует уже в следующем месяце. На них показан салон нового кроссовера.

Благодаря представленным картинкам OBOZREVATEL выяснил, что салон нового Соренто будет заметно отличаться от предшественника. Впрочем, как и внешний вид модели, что наглядно нам продемонстрировали недавно опубликованные первые официальные изображения и шпионские фото кроссовера, где машина запечатлена без какой-либо маскировки.

Kia Sorento 2021

Kia Sorento 2021

kianewscenter.com

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Но перейдем ближе к сути. Kia Sorento 2021 будет исповедовать совершенно новый подход к дизайну. На передней панели доминирует два "заквадраченых" дисплея, которые визуально слиты воедино. Тем не менее, левый дисплей, выступающий в роли виртуального щитка, слегка утоплен в приборную панель, в то время как следующий за ним экран информационно-развлекательной системы немного выходит за пределы приборной панели.

Kia Sorento 2021

Kia Sorento 2021

kianewscenter.com

Kia Sorento 2021

Kia Sorento 2021

kianewscenter.com

Однако это не все изменения. Так, если раньше дефлекторы вентиляции примыкали к мультимедиа, то теперь они располагаются на уровне блока управления климатом. В то же время массивный рычаг трансмиссии уступил место поворотному селектору. Кроме того, изменился дизайн некоторых кнопок: в частности тех, что отвечают за обогрев и вентиляцию сидений, электрический "ручник", систему "старт-стоп".

Kia Sorento 2021

Kia Sorento 2021

kianewscenter.com

Kia Sorento 2021

Kia Sorento 2021

kianewscenter.com

Помимо этого, в сеть просочилась некоторая информация касательно двигателей Kia Sorento 2021. Как удалось узнать дискуссионному форуму Sorento Club MQ4 (MQ4 – проект Sorento следующего поколения) и изданию Korean Car Blog, в моторную гамму SUV войдут шесть моторов, среди которых будет 2,5-литровая бензиновая атмосферная "четверка", 2,2-литровый дизельный двигатель и гибридная установка, базой для которой послужит 1,6-литровый турбомотор. Состыковываться двигатели будут с 6-скоростной МКПП или АКПП, также ожидается появление 8-диапазонного автомата. Привод – передний или полный в зависимости от версии.

Kia Sorento 2021

Kia Sorento 2021

kianewscenter.com

Kia Sorento 2021

Kia Sorento 2021

kianewscenter.com

Kia Sorento 2021

Kia Sorento 2021

kianewscenter.com

Kia Sorento 2021

Kia Sorento 2021

kianewscenter.com

Полностью Kia Sprento 2021 перестанет быть секретом 3 марта, когда машину представят на Женевском автосалоне.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, Kia впервые показала свой самый дешевый кроссовер. Он будет стоить меньше 10 000 долларов.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
новые авто кроссовер Kia
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