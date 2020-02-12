Изменился до неузнаваемости: каким будет Kia Sorento 2021 внутри

Компания Kia опубликовала новые экскизы кроссовера Kia Sprento 2021, который дебютирует уже в следующем месяце. На них показан салон нового кроссовера.

Благодаря представленным картинкам OBOZREVATEL выяснил, что салон нового Соренто будет заметно отличаться от предшественника. Впрочем, как и внешний вид модели, что наглядно нам продемонстрировали недавно опубликованные первые официальные изображения и шпионские фото кроссовера, где машина запечатлена без какой-либо маскировки.

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Новости Kia готовится атаковать рынок электромобилей

Но перейдем ближе к сути. Kia Sorento 2021 будет исповедовать совершенно новый подход к дизайну. На передней панели доминирует два "заквадраченых" дисплея, которые визуально слиты воедино. Тем не менее, левый дисплей, выступающий в роли виртуального щитка, слегка утоплен в приборную панель, в то время как следующий за ним экран информационно-развлекательной системы немного выходит за пределы приборной панели.

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Однако это не все изменения. Так, если раньше дефлекторы вентиляции примыкали к мультимедиа, то теперь они располагаются на уровне блока управления климатом. В то же время массивный рычаг трансмиссии уступил место поворотному селектору. Кроме того, изменился дизайн некоторых кнопок: в частности тех, что отвечают за обогрев и вентиляцию сидений, электрический "ручник", систему "старт-стоп".

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Помимо этого, в сеть просочилась некоторая информация касательно двигателей Kia Sorento 2021. Как удалось узнать дискуссионному форуму Sorento Club MQ4 (MQ4 – проект Sorento следующего поколения) и изданию Korean Car Blog, в моторную гамму SUV войдут шесть моторов, среди которых будет 2,5-литровая бензиновая атмосферная "четверка", 2,2-литровый дизельный двигатель и гибридная установка, базой для которой послужит 1,6-литровый турбомотор. Состыковываться двигатели будут с 6-скоростной МКПП или АКПП, также ожидается появление 8-диапазонного автомата. Привод – передний или полный в зависимости от версии.

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Полностью Kia Sprento 2021 перестанет быть секретом 3 марта, когда машину представят на Женевском автосалоне.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, Kia впервые показала свой самый дешевый кроссовер. Он будет стоить меньше 10 000 долларов.

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