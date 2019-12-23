Совсем другая Skoda Rapid 2020: автомобиль удивил дизайном

Skoda Rapid 2020 модельного года мы с вами уже видели. Однако оказалось, что одним автомобилем чешский производитель не ограничился. Поэтому вот вам изображения еще одной Шкода Рапид 2020.

Как стало известно OBOZREVATEL, обновленную модель подготовили для крупнейшего рынка в мире – китайского. До этого компания представила модель для развивающихся стран.

Skoda Rapid 2020 для Китая похожа на новую Шкода Октавия skoda-auto.com

Китайская Skoda Rapid 2020 отличается от показанной ранее машины, которая теперь не будет доступна в европейских странах. Единственное, что визуально объединяет две разные машины с одинаковым названием – общая стилистика, которую для всего бренда в 2018 году задала Skoda Scala.

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Благодаря эффектным задним фонарям новая Шкода Рапид воспринимается дороже skoda-auto.com

Тем не менее, китайский Рапид выполнили в более строгом дизайне, благодаря которому новинка даже напоминает Skoda Octavia 2020. Передние фары получились более узкими, а их форма почти не стремится к треугольнику. Задние фонари также немного отличаются, изменения затронули и бамперы.

Салон Skoda Rapid обошелся без драматичных изменений skoda-auto.com

Так выглядит передняя панель Rapid, которую подготовили для развивающихся стран skoda-auto.com

Куда больше изменений произошло внутри. Если новая Шкода Рапид, которую мы уже видели, получила салон в стиле Scala, то передняя панель китайской версии выглядит проще. Собственно, она не так сильно отличается от дорестайлинговой модели. Если верить первым эскизам, в салоне появятся яркие акценты и декоративные панели "под карбон".

До обновления китайская версия Skoda Rapid выглядела довольно просто skoda-auto.com

То же касается и салона, который, впрочем, изменится не так уж сильно skoda-auto.com

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Интересно, что ранее в сеть просочились живые фото Шкода Рапид 2020 без какого-либо камуфляжа. Это касается не только седана (нам модель известна как лифтбек), а и пятидверного хэтчбека. Таким образом, внешность автомобиля была известна еще до того, как Skoda распространила официальные эскизы.

Живые фото Skoda Rapid 2020 для Китая Министерство промышленности КНР

Хэтчбек Skoda Rapid Spaceback также обновили Министерство промышленности КНР

Известно, что модель оснастят прежним 1,5-литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем на 110 л.с., к нему в пару доступны 5-ступенчатая МКПП и 6-ступенчатая АКПП.

Европейские страны больше не увидят Skoda Rapid skoda-auto.com

Skoda Rapid 2020 skoda-auto.com

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