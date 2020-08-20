Современные украинские троллейбусы отправились в Полтаву. Фото

Современные украинские троллейбусы Богдан Т70117, произведенные силами корпорации Богдан Моторс, уже отправились в Полтаву. В первой партии оказалось 10 транспортных средств.

Как сообщает Укравтопром, на заводе уже работают над изготовлением второй партии троллейбусов. Богдан Т70117 представляет собой современный городской низкопольный троллейбус для 105 пассажиров. Для 34 из них предлагаются места для сидения.

В декабре 2019 года между корпорацией Богдан Моторс и коммунальным предприятием "Полтаваелектроавтотранс" было заключено соглашение на поставку 40 транспортных средств. 10 из них уже произведены и доставлены в город.

Богдан Т70117 – современный низкопольный троллейбус. Фото: ukrautoprom.com.ua

На заводе приступили к производству следующей партии. Фото: ukrautoprom.com.ua

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