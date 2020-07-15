Современные автомобили назвали причиной многих ДТП

Современные технологии в авто могут привести к ДТП. В частности, повышение риска аварии связано с повсеместным внедрением сенсорных экранов и продвинутых мультимедийных систем.

Как пишет Daily Mail, по мнению экспертов Министерства транспорта Великобритании, современные информационно-развлекательные системы в автомобилях отвлекают водителей так же, как и смартфоны за рулем.

Ситуацию усугубляют сенсорные экраны на передней панели, которые все чаще приходят на место традиционных физических переключателей. Чтобы выполнить настройку таких второстепенных функций, как радио и кондиционер, водителю приходится отвлекаться от дороги и смотреть на экран, чтобы видеть эти настройки. Традиционными кнопками и переключателями можно пользоваться "вслепую".

Огромный сенсорный монитор – единственный орган управления второстепенными функциями Tesla Model 3. Фото: Tesla

На этом фоне в Министерстве озадачены статистикой, согласно которой за последние 10 лет на британских дорогах не снизилось количество жертв, хотя пассивная и активная безопасность автомобилей за это время существенно усовершенствовалась.

В отчете Министерства говорится, что использование за рулем смартфонов и сенсорных экранов мультимедийных систем увеличивает потенциальный риск ДТП. Интересно, что во многих странах мобильный телефон у водителя в руках – верный предвестник штрафа. В то же время использование штатных информационно-развлекательных систем во время движения никак не регулируется.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о технологичном интерьере нового Mercedes S-class, внутри которого будем много экранов.