Советская "Копейка" празднует 50-летие: история легенды

Сегодня исполняется 50 лет с начала производства автомобилей марки ВАЗ.

ВАЗ-2101 празднует 50-летие lada.ru

В ночь с 18 на 19 апреля 1970 году с конвейера Волжского автозавода сошли первые 6 седанов ВАЗ-2101 "Жигули". Всего в 1970 году было собрано более 23 тысячи "единичек".

ВАЗ-2101 празднует 50-летие lada.ru

Легендарная "Копейка" стала не только самой массовой моделью ВАЗа, но и всего советского автопрома. Автомобиль продержался на конвейере с 1970 по 1988 год. За это время было произведено 4 846 900 ВАЗ-2101 и его модификаций.

ВАЗ-2101 празднует 50-летие lada.ru

800 изменений

Первенец марки создавался при участии специалистов из компании FIAT. За основу был взят "Автомобиль года" в Европе 1967 года – FIAT 124. Однако ВАЗ-2101 во многом отличался от своего итальянского родственника. В первую очередь он получил совершенно новый двигатель с верхним расположением распредвала.

FIAT 124 получил титул "Автомобиль года" в Европе в 1967году lada.ru

Увеличенное расстояние между цилиндрами позволило в будущем неоднократно повышать рабочий объем мотора. В коробке передач применены более надежные синхронизаторы. Переработана передняя подвеска: изменена ее кинематика, усилены многие детали, в том числе пружины и шаровые опоры. Трехрычажная задняя подвеска уступила место прогрессивной многорычажной конструкции.

ВАЗ-2101 празднует 50-летие lada.ru

Для повышения надежности и прочности кузов усилили, а для улучшения проходимости увеличен дорожный просвет. В общей сложности в конструкцию автомобиля было внесено свыше 800 конструкторских изменений.

ВАЗ-2101 празднует 50-летие lada.ru

На "единичку" устанавливали моторы объемом 1,2 и 1,3 литра. А самой мощной модификацией была 120-сильная версия с роторно-поршневым двигателем, которая была выпущена небольшой партией для советских спецслужб.

ВАЗ-2101 празднует 50-летие lada.ru

Автомобиль получил логотип с серебристой ладьей: стилизованная буква "В" означала ВАЗ, а ладья символизировала движение. Имя для автомобиля выбирали голосованием – победило название "Жигули", в честь горной системы, расположенной рядом с Тольятти.

ВАЗ-2101 празднует 50-летие lada.ru

Экспорт

Продажи "Жигулей" начались в августе 1970 года. Первый проданный автомобиль вишневого цвета хранится сейчас в музее АвтоВАЗа. Слово "Жигули" не подходило для экспорта, поэтому при поставках за рубеж использовали название Lada.

ВАЗ-2101 празднует 50-летие lada.ru

Первая партия автомобилей была отправлена на экспорт в 1971 году – в Югославию, Бельгию, Голландию и Финляндию. В первый же год было экспортировано более 57 тысяч авто – более трети всего годового экспорта "легковушек" СССР. В 1972 году Lada составили уже половину от общего числа советских экспортных поставок легковых машин.

ВАЗ-2101 празднует 50-летие lada.ru

Первые СТО

До появления "Жигулей" в Советском Союзе не было полноценной системы фирменного автосервиса. Именно ВАЗ первым в СССР реализовал принцип "произвожу-продаю-обслуживаю". В 1969 году подписан приказ "Об организации отдела технического обслуживания автомобилей". Сначала планировали строить автоцентры на 55 постов, но потом создали проекты 15, 10, и 6-постовых станций.

ВАЗ-2101 празднует 50-летие lada.ru

В 1975 году действовало 30 сервисных центров, 130 стационарных и 100 передвижных СТО. В этот же период через вазовские центры продавалось около 150 тысяч машин в год – примерно половина от общего объема продаж.

ВАЗ-2101 празднует 50-летие lada.ru

Хронология событий

1966 – Министерство внешней торговли СССР и компания FIAT заключили генеральное соглашение о сотрудничестве в области разработки конструкции автомобиля, проекта автомобильного завода и его строительства в СССР.

1967 – В Тольятти началось строительство Волжского автозавода.

1968 – Начались эксплуатационные испытания прототипов автомобиля.

ВАЗ-2101 празднует 50-летие lada.ru

1969 – Начался монтаж главного конвейера ВАЗа.

1970 – В апреле на главном конвейере завода собраны первые шесть автомобилей ВАЗ-2101. В августе Волжский автозавод начал реализацию ВАЗ-2101 через торговую сеть. Первый экземпляр был продан жителю Тольятти. Через 19 лет раритетный автомобиль вновь стал собственностью АвтоВАЗа в качестве музейного экспоната. А его владелец пересел за руль нового Lada Samara, подаренного предприятием.

ВАЗ-2101 празднует 50-летие lada.ru

1971 – Увидел свет 100-тысячный ВАЗ-2101. Автомобиль сохранен в заводском музее. Государственная комиссия приняла в эксплуатацию первую очередь ВАЗа по выпуску 220 тыс. машин в год.

500-тысячный экземпляр семейства lada.ru

1974 – Собран миллионный ВАЗ-2101.

1975 – С главного конвейера автозавода сошел 2-миллионный автомобиль – ВАЗ-21011.

1979 – Изготовлен 5-миллионный автомобиль – ВАЗ-2101.

ВАЗ-2101 празднует 50-летие lada.ru

1984 – Произведен последний экземпляр ВАЗ-2101.

1988 – Собран последний автомобиль семейства – ВАЗ-21011.

ВАЗ-2101 празднует 50-летие lada.ru

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